Рим, 20 мая, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Число случаев обезьяньей оспы в Италии, вероятно, пойдет на тысячи, а может быть, заражения уже существуют, но не зафиксированы, заявил 20 мая один из руководителей миланского госпиталя «Галеацци», вирусолог Фабрицио Прельяско.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Опыт эпидемии коронавируса показывает, что в современном мире подобные заболевания распространяются очень быстро, отметил эксперт.

В то же время Прельяско полагает, что нет оснований предполагать введение столь же значительных ограничений, как в первые волны коронавируса — в частности, карантина: общее число случаев, судя по имеющимся данным, будет значительно более низким.