Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Американский суд вынесет приговор двум сыновьям экс-президента Панамы по делу о взяточничестве и отмывании денег в США через бразильскую строительную фирму Odebrecht, сообщает 20 мая Reuters.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

Луису Энрике Мартинелли и его брату Рикардо Альберто Мартинелли грозит от 9 до 11 лет тюремного заключения.

В 2016 году компания Odebrecht призналась в участии в коррупционных схемах, в результате которых чиновники по всей Латинской Америке заработали более $700 млн.

В 2021 году братья Мартинелли признали себя виновными в отмывании денег. Американская сторона утверждает, что братья через офшорные банковские счета, открытые на имя подставных компаний, получали выплаты от фирмы Odebrecht и являлись посредниками в передаче денег политикам Панамы. Махинации длились с 2009 по 2014 год, пока их отец был президентом.