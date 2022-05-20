Ростов-на-Дону, , 20:20 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в 2021 году заработал меньше, чем в 2020 году. Это следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Алексей Логвиненко Официальный портал городской думы и администрации города Ростова-на-Дону

Согласно декларации, доход Логвиненко в 2021 году составил 8 млн 198 тыс. 276,32 рубля. Для сравнения: в 2020 году он отчитался о 14 млн 291 тыс. 85,86 рубля.

В собственности у главы администрации Ростова-на-Дону официально ничего нет. Однако в пользовании у него и его троих несовершеннолетних детей, как и годом ранее, находятся жилой дом (369,3 кв. метра) и земельный участок (623 кв. метра).

Супруги у Алексея Логвиненко нет, следует из декларации.

ИА REGNUM сообщало, что Логвиненко ранее уличили в страсти к дорогим брендам. Так, на встрече с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым ростовский сити-менеджер присутствовал в швейцарских часах, стоимость которых, предположительно, составляет от 2,6 до 3,5 млн рублей. На встречу с жителями аварийных домов, которые потребовали переоценки квартир, Логвиненко надел дорогую кепку.

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