Тюмень, 20 мая, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор за год увеличил свои доходы на два миллиона рублей. Это следует из его декларации о доходах, опубликованных на сайте органов государственной власти.

Kremlin.ru Губернатор Тюменской области Александр Моор

Александр Моор задекларировал за 2021 год 16,5 млн рублей. В 2020 году его доходы составляли 14, 4 млн рублей. В собственности главы Тюменской области изменений не произошло. За ним числится квартира в 73 кв. м и снегоход YAMAHA VK54OE. В пользовании — два земельных участка на 17 и 12 соток, нежилое помещение (доля 122/10 000) и жилой дом 485,9 кв. м.

Супруга губернатора Ольга Моор за 2021 год задекларировала 1,4 млн рублей доходов. Годом ранее её доходы были больше — 2,9 млн рублей. В её собственности — автомобиль Porsche Cayenne S, земельный участок на 12 соток, жилой дом площадью 485,9 кв. м и нежилое помещение – 1660 «квадратов».

Один из детей тюменского губернатора за 2021 год заработал 12 тысяч рублей.