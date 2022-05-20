Тайбэй, , 20:16 — REGNUM Тайваньская компания Gygabyte представила игровой ПК Aorus Project Stealth, который в одном моменте существенно отличается от других предложение на рынке. Об этом 20 мая сообщает портал PCGamesN.

За компьютером

Автор статьи отметил, что, на первый взгляд, компьютер похож на другие ПК, но если к нему присмотреться, то можно заметить, что внутри корпуса почти нет проводов. Производитель подошёл к решению проблемы кабель-менеджмента весьма оригинально и даже изящно: он переместил все разъемы материнской платы с передней на заднюю панель, аналогичным образом конструкторы поступили с разъемом питания видеокарты. Gygabyte выложила в Сеть двухминутный ролик, в котором продемонстрировала концепцию Project Stealth.

Для справки: Aorus Project Stealth оборудован материнской платой Z690 Aorus Elite, на которую устанавливаются процессоры Intel Core 12-го поколения, а также видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070. Основой проекта является корпус Aorus C300. Пока производитель не сообщил, сколько будет стоить эта модель ПК.