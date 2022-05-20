Тайбэй, 20 мая 2022, 20:16 — REGNUM Тайваньская компания Gygabyte представила игровой ПК Aorus Project Stealth, который в одном моменте существенно отличается от других предложение на рынке. Об этом 20 мая сообщает портал PCGamesN.
Автор статьи отметил, что, на первый взгляд, компьютер похож на другие ПК, но если к нему присмотреться, то можно заметить, что внутри корпуса почти нет проводов. Производитель подошёл к решению проблемы кабель-менеджмента весьма оригинально и даже изящно: он переместил все разъемы материнской платы с передней на заднюю панель, аналогичным образом конструкторы поступили с разъемом питания видеокарты. Gygabyte выложила в Сеть двухминутный ролик, в котором продемонстрировала концепцию Project Stealth.
Для справки: Aorus Project Stealth оборудован материнской платой Z690 Aorus Elite, на которую устанавливаются процессоры Intel Core 12-го поколения, а также видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070. Основой проекта является корпус Aorus C300. Пока производитель не сообщил, сколько будет стоить эта модель ПК.