София, , 20:15 — REGNUM Общее число переселенцев с Украины, официально получивших в Болгарии статус беженцев, превысило 100 тысяч. Об этом 20 мая со ссылкой на данные болгарского правительства сообщает софийская информационная служба News. bg.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно заявлению вице-премьера Болгарии по вопросам эффективного управления Калины Константиновой, после 24 февраля текущего года в это балканское государство въехало в общей сложности 270 тысяч украинцев, однако большинство из них использовали болгарскую территорию в качестве «транзитной зоны».

Калина Константинова «Те, кто остался в нашей стране на законных основаниях, будут и в дальнейшем получать помощь официальной Софии».

Предполагается, что в ближайшее время власти Болгарии выделят для указанной категории лиц более 200 тысяч коек в муниципальных и ведомственных жилых помещениях.

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