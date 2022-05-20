София, 20 мая, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Общее число переселенцев с Украины, официально получивших в Болгарии статус беженцев, превысило 100 тысяч. Об этом 20 мая со ссылкой на данные болгарского правительства сообщает софийская информационная служба News. bg.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Согласно заявлению вице-премьера Болгарии по вопросам эффективного управления Калины Константиновой, после 24 февраля текущего года в это балканское государство въехало в общей сложности 270 тысяч украинцев, однако большинство из них использовали болгарскую территорию в качестве «транзитной зоны».

Калина Константинова «Те, кто остался в нашей стране на законных основаниях, будут и в дальнейшем получать помощь официальной Софии».

Предполагается, что в ближайшее время власти Болгарии выделят для указанной категории лиц более 200 тысяч коек в муниципальных и ведомственных жилых помещениях.