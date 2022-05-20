Ново-Огарево, Московская область, 20 мая, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратил внимание на экологические проблемы в Свердловской области и на работу областных властей по их решению. Разговор об этом шёл 20 мая на его рабочей встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Евгений Владимирович, одна из самых острых проблем — это, конечно, вопрос экологии. Мы с Вами этого хорошо знаем, жители области знают. Есть соответствующие программы на уровне правительства. Я просил бы Вас это держать под постоянным контролем, не ослаблять к этому внимание», — отметил глава государства.

При этом президент обратил внимание Куйвашева на письмо, в котором регион просит из федерального бюджета 3,5 млрд рублей на покупку троллейбусов. Он понимает их необходимость для улучшения экологической ситуации. Однако деньги запрашиваются на условиях софинансирования, но сумма фигурирует та же — 3,5 млрд рублей, и это вызвало у Владимира Путина вопрос.

«Где же здесь софинансирование?» — спросил президент. И предложил проработать этот вопрос с правительством России.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Куйвашев может идти на третий губернаторский срок. Такое согласие ему дал Владимир Путин.