21 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 08:34 — REGNUM В этом году садоводы на Ставрополье ожидают хороший урожай яблок. Для сбора предприятия планируют привлечь большое количество разных специалистов. Корреспондент ИА REGNUM побывал на весенних работах, где на 226 га садов в основном преобладают яблони.

Яблоневый сад Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сад растет три года, урожайность ежегодно разная и с каждым годом увеличивается. Саженцы высажены от местного производителя, они полностью адаптированы к погоде, земле, воде. Специальные сорта дают возможность выращивать яблоки крупного калибра, ароматные и вкусные. Яблоки во время сезона распространяются по Ставропольскому краю и в соседние республики», — говорит Жанна Жутченко, и. о. директора «Ставропольской фруктовой долины».

Жанна Жутченко, и.о. директора Ставропольской фруктовой долины Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас на территории сада проводится удаление поросли молодняка, раскрытие противоградовой сетки, кошение травы, опрыскивание гербицидами.

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

«На сегодня у нас задействовано 15 человек. Мы ведем посадку опылителя. Это дикое маленькое райское яблочко, которое опыляет наши культуры. У этого деревца даже листья светлее. Опыление дает вкусовые и ароматические качества яблоку. В нашем саду всё в гармонии с природой», — рассказывает Елена Владимировна, начальник бригады.

Елена Владимировна, бригадир Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая на Ставрополье начинается с 5 августа и длится по 10 ноября. В этот момент работает до 400 человек. Но уборка — не самый сложный этап в садоводстве. Сложнее и ответственнее всего работа по зимней обрезке.

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM

Весенние работы в яблоневом саду Александр Погожев © ИА REGNUM