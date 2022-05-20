Бразилиа, 20 мая, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал «глотком надежды» сделку по покупке социальной сети Twitter американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает Reuters.

Emily Shanklin Илон Маск

Во время встречи с Маском 20 мая Болсонару назвал американского миллиардера «легендой свободы» и выразил надежду, что он поможет положить конец распространению «лжи» о бразильском правительстве.

Напомним, ранее Илон Маск пообещал вернуть свободу слова в Twitter, если ему удастся приобрести платформу.

В ходе встречи также обсуждалось использование технологий Starlink и проекты правительства Бразилии по обеспечению интернетом региональных школ и сохранению экваториальных лесов Амазонии. Соответствующие договорённости были достигнуты ещё осенью 2021 года в ходе встречи главы минсвязи Бразилии Фабиу Фарии с Илоном Маском.