Херсон, 20 мая, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Херсонские сельхозпроизводители продают зерно и прочую продукцию в Россию, ни о каком «вывозе» речь не идёт, заявил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Давид Бурлюк. Мельница. Херсонщина . Конец 1900-х

Отвечая на вопрос журналистов о том, что европейские политики обвиняют Россию в вывозе продовольствия с территории Украины он пояснил, что на самом деле вопрос решается исключительно экономически.

«Украина была одним из мощнейших экспортеров зерновых культур, это была валютная выручка. Но добавленная стоимость получается только при переработке сырья — поэтому мы ориентированы на возобновление производств по переработке сельхозпродукции. Контракты на 2022 год были сориентированы на экспорт, ситуация изменилась, но аграриям нужно реализовать продукцию — вот они и экспортируют в другие страны. Это чисто экономическая ситуация. Если им выгодно - продают», — сказал Кобец.

«А вывозить что-то сейчас проблематично — порты закрыты, и закрыты не по вине российской армии. А поля, заминированные украинской армией, российские военные разминировали. Горючее, в котором нуждались фермеры, в полном объеме доставлено. Все, кто готов работать, получают поддержку от военно-гражданской администрации. А бывшие губернаторы просят фермеров не заниматься посевной, бросить поля и ждать. Но мы, как Крым, берем курс на восстановление экономики и будем в составе России как Херсонская область», — добавил его помощник.