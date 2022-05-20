Ростов-на-Дону, , 20:04 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2021 году заработал 7 млн 754 тыс. 001, 30 рубля, его супруга — 54 млн 258 тыс. 748, 27 рубля. Это следует из декларации, опубликованной на сайте донского правительства 20 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Голубев Иван Шилов © ИА REGNUM

В собственности у Голубева, как и годом ранее, находятся земельный участок 1670 кв. метров и два жилых дома (357,9 и 102,2 кв. метра). В пользовании главы региона — два земельных участка (1600 и 970 кв. метров), жилой дом (476,8 кв. метра) и летняя кухня (27,8 кв. метров). Автотранспорта у донского губернатора по-прежнему нет.

Первая леди Ростовской области владеет земельными участками (5220 и 2460 кв. метров), тремя жилыми домами площадью 544,7 кв. метра, 158,7 кв. метра и 17,3 кв. метра, имеет по половине земельных участков (1274 и 10 096 кв. метров) и нежилых зданий (6276,3 и 105,5 кв. метра). Ездит супруга Василия Голубева на Audi Q5.

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