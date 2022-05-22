22 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Юлия Невская, , 20:19 — REGNUM На территории Русского Севера сохранилось множество деревянных построек былых времен, которые являются неотъемлемой частью заповедной земли. По большей части это храмы XVII−XIX веков, которые вписаны в ландшафт и как будто стремятся ввысь вместе с крепкими деревьями, которые их окружают.

Часовня, бывший Ануфриевский храм. Юлия Невская © ИА REGNUM

Проблема в том, что большинство из них находятся в аварийном состоянии, и мы рискуем утратить эту часть своего наследия навсегда. Но есть люди, которые выбрали своим делом жизни сохранять уникальные деревянные строения, они делают это по одной простой причине — чтобы не была утрачена память о том, кто мы такие и как выглядит настоящая исконно русская культура. Она не в лозунгах и знаменах, она в деревянных стенах, созданных нашими предками, в возделывании своей земли и в созидательном труде, объединяющем людей ради общего дела.

Реставраторы и добровольцы высаживаются на Малой Муксалме Юлия Невская © ИА REGNUM

У Ануфриевской церкви на Соловках необычная история. Она была построена в 1667 году на Большом Соловецком острове и выполняла функцию кладбищенского храма — здесь отпевали братию Соловецкого монастыря. Позже рядом с ней построили каменную церковь, а деревянную разобрали и перевезли на соседний остров архипелага, на Большую Муксалму.

Вересковые пустоши острова Малая Муксалма. Юлия Невская © ИА REGNUM

К тому моменту там был основан скит и скотный двор, не хватало только какого-то культового сооружения. Так Ануфриевская церковь превратилась в часовню, при этом строение развернули на 180 градусов и бывший алтарь церкви оказался притвором часовни. Но на этом ее путь не закончился. На Большой Муксалме тоже со временем построили каменный храм, и часовню перенесли на Малую Муксалму, где она стоит до сих пор.

Часовня находится на самой высокой точке острова. Юлия Невская © ИА REGNUM

Имитация алтаря в часовне Юлия Невская © ИА REGNUM

«Это памятник монахам-крестьянам, которые очень экономно использовали все, что было в их ведении. Они не рубили новое строение, а переносили старое. Хотя в то время было бы проще срубить несколько десятков сосен, они росли на острове в большом количестве. Люди просто старались беречь и не терять намоленное, поэтому переносили и приспосабливали под свои нужды», — рассказывает Маргарита Баева, руководитель фонда «Вереница», занимающегося восстановлением деревянных строений Русского Севера.

Случайные посетители оставляют послания на стенах часовни, большинство не понимает, что это ценный исторический объект. Юлия Невская © ИА REGNUM Внутренние повреждения часовни. Юлия Невская © ИА REGNUM

Руслан, профессиональный плотник-реставратор, руководил кровельными консервационными работами в 2021 году. Юлия Невская © ИА REGNUM

«История этого храма подчеркивает бережность островного менталитета. Каждая травинка, каждое бревнышко так ценится, потому что оно все очень трудно добывалось и уже раз обрабатывалось руками людей», — добавляет Руслан Беляков, плотник-реставратор, который руководит московской артелью «Новое Старое» и занимается восстановлением деревянных объектов Русского Севера вместе с фондом «Вереница».

Вид на часовню сквозь вешала, на которых драгировщики сушат ламинарию. Юлия Невская © ИА REGNUM

Кровельные консервационные работы на часовне. Юлия Невская © ИА REGNUM Добровольцы Вениамин и Пётр Фёдорович. Юлия Невская © ИА REGNUM

Андрей, Руслан и Олег отмеряют перекрытия для крыши. Юлия Невская © ИА REGNUM

На острове Малая Муксалма нет постоянных жителей. С середины XX века здесь добывают ламинарию со дна Белого моря, поэтому единственные обитатели острова — драгировщики, которые приезжают на работы в летний сезон.

Олег, Руслан и Илья общаются с драгировщиками. Юлия Невская © ИА REGNUM

Они называют часовню «минарет», потому что она находится на возвышенности, и приходят к ней ловить сотовую связь, чтобы отправить сообщение или посмотреть погоду на следующий рабочий день.

Пётр Фёдорович, пенсионер, доброволец из Мурманска, он не первый раз помогает фонду «Вереница» в работе на объектах Русского Севера. Юлия Невская © ИА REGNUM

Во время урагана на острове вся группа спала в палатках на втором этаже часовни, чтобы их не унесло ветром. Юлия Невская © ИА REGNUM

В советское время драгировщикам было разрешено жить в часовне, поэтому внутри установили перегородки, как в коммунальной квартире, и сделали ее двухэтажной. Такое вмешательство изменило исторический облик, но позволило часовне дольше сохраниться, потому что обитатели регулярно топили печь и как-то поддерживали общее состояние строения. Позже РПЦ, которая по сути является собственником часовни, выставила высокую арендную плату за проживание, и драгировщики ее оставили.

Катерина, приехала на остров добровольцем, чтобы готовить еду для группы. Она участвует в реставрации памятников деревянного зодчества Русского Севера уже больше 20 лет. Юлия Невская © ИА REGNUM

Свежий хлеб, который пекут для драгировщиков на острове и которым все время угощали реставраторов. Юлия Невская © ИА REGNUM Андрей, профессиональный плотник-реставратор, режет свежий хлеб, которым реставраторов угощают драгировщики. Юлия Невская © ИА REGNUM

Андрей, Руслан и Илья радуются свежеиспеченному хлебу. Юлия Невская © ИА REGNUM

Обед во время рабочего дня. Юлия Невская © ИА REGNUM

Часовня совсем обветшала, кровля уже текла и могла в любой момент обрушиться. В 2021 году фонд «Вереница» вместе с мастерами и добровольцами из московской артели «Новое Старое» проводили здесь консервационные кровельные работы.

Работы на крыше часовни. Юлия Невская © ИА REGNUM

Олег учит Илью отпиливать часть доски, из которой потом сделают кораблик. Юлия Невская © ИА REGNUM

Андрей, профессиональный плотник-реставратор из артели «Новое Старое». Юлия Невская © ИА REGNUM

Олег, строитель по профессии, участвует в качестве добровольца в работах московской артели «Новое Старое». Юлия Невская © ИА REGNUM

Кровельные работы проводятся со страховкой, до присоединения к артели Андрей и Олег имели опыт таких работ и знают, как правильно крепить страховку. Юлия Невская © ИА REGNUM

Андрей отдыхает на солнце в перерыве между работой. Юлия Невская © ИА REGNUM

«Работы на памятнике можно разделить на несколько категорий: сначала противоаварийные работы, потом консервация и реставрация», — рассказывает Руслан, он руководил работами на Ануфриевской часовне в 2021 году. «Выбор категории работ зависит от многих факторов, в том числе степени сохранности памятника и возможности вмешательства в него».

Руслан и Андрей отдыхают после работы. Юлия Невская © ИА REGNUM

Проект консервационных работ. Юлия Невская © ИА REGNUM Проект консервационных работ. Юлия Невская © ИА REGNUM

Для того чтобы получить разрешение на реставрацию, должна быть проделана огромная работа по созданию дорогостоящего проекта и получению разрешений у различных курирующих органов, не говоря о том, что необходимо собрать весьма значительные денежные суммы на сами работы. Для противоаварийных и консервационных работ нужно гораздо меньше разрешений и финансовых вложений, хотя их собрать тоже не легкий процесс.

Группа отдыхает вечером у костра. Юлия Невская © ИА REGNUM

Илья читает литературу, которую ему в школе задали на лето. Юлия Невская © ИА REGNUM

Добровольцы Пётр Фёдорович и Катерина. Юлия Невская © ИА REGNUM

Руководитель фонда «Вереница» рассказывает, что они проводят работы на добровольные пожертвования, которые собирают через социальные сети, но при этом регулярно приходится вкладывать свои собственные деньги и иногда даже брать в долг.

Часовня на закате. Юлия Невская © ИА REGNUM

Закат, Руслан и Илья на крыльце часовни. Юлия Невская © ИА REGNUM

Кораблик, который все вместе сделали для Ильи. Юлия Невская © ИА REGNUM

«Сейчас мы немного передохнем и годика через три вернемся на Малую Муксалму. Мы надеемся получить разрешения Соловецкого фонда и благословение наместника, чтобы снять перегородки внутри и превратить это здание в настоящую часовню», — говорит Маргарита. «В ближайшее время нужно будет обязательно поставить информационный щит, чтобы люди понимали, какой это ценный памятник. А лет через 10−15, может быть, и реставрацию начнем. Главное, что теперь, после консервации крыши, часовня до этой реставрации доживет».

Группа грузится на корабль на Большом Соловецком острове, который отвезет участников работ на большую землю, откуда они отправятся домой или на следующие объекты. Юлия Невская © ИА REGNUM

В будущем реставрационном сезоне у фонда «Вереница» планируется около 15 объектов в Архангельской области, два из них — XVII века, остальные — XVIII и XIX век. Везде будут проводиться разные категории работ. На каждом объекте работают проверенные опытные мастера, к ним присоединяются добровольцы. Это люди совершенно разного возраста, профессии и вероисповедания, их всех объединяет общее дело и желание сделать свой вклад в сохранение чего-то подлинного, дошедшего до нас через века. Как говорит Маргарита, здесь рады всем, потому что если мы сами не сделаем, то никто не сделает.

Чайки провожают корабль на большую землю. Юлия Невская © ИА REGNUM

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