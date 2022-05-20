Москва, , 20:08 — REGNUM Опровержение фейка о том, что российские военные якобы разогнали протестующих пожарных и медиков в городе Энергодаре (Запорожская область, Украина), опубликовал телеграм-канал «Война с фейками».

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в фейковой новости фальсификаторы использовали видео с протестов в Греции в 2021 году с наложенной поверх звуковой дорожкой. Приводится видео с оригинальным звуковым рядом.

Добавим, что в Энергодаре прошел смотр техники к старту пожароопасного сезона. Украинские СМИ сфабриковали фейк на эту тему.