В фейке о протестах в Энергодаре использовали прошлогоднее видео из Греции
Москва, 20 мая, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Опровержение фейка о том, что российские военные якобы разогнали протестующих пожарных и медиков в городе Энергодаре (Запорожская область, Украина), опубликовал телеграм-канал «Война с фейками».
Иван Шилов ИА REGNUM
Фейк
Отмечается, что в фейковой новости фальсификаторы использовали видео с протестов в Греции в 2021 году с наложенной поверх звуковой дорожкой. Приводится видео с оригинальным звуковым рядом.
Добавим, что в Энергодаре прошел смотр техники к старту пожароопасного сезона. Украинские СМИ сфабриковали фейк на эту тему.