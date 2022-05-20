Астана, 20 мая, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Блогер Аня Pokrov обратилась к казахстанским артистам и их поклонникам. Она записала ролик и опубликовала в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот с YouTube Аня Pokrov

Pokrov извинилась за шутки блогера Дани Милохина, сказанные, а в адрес творчества казахстанских артистов во время их общего стрима. «Если мы кого-то задели, мы ни в коем случае этого не хотели. Я влюблена в эту страну, в эту культуру, музыку и людей», — призналась она.

ИА REGNUM напоминает, что Аня Покров, Даня Милохин и другие участники TikTok-дома Dream Team House переехали в Казахстан. Это решение было принято в связи с ограничениями, введёнными сервисом TikTok для блогеров из РФ.