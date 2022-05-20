Херсон, Украина, , 19:56 — REGNUM Сейчас важно возродить и создать рабочие места, чтобы молодые люди были ориентированы на реальный труд, а не на интернет-иллюзии, заявил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, отрыв от реальных дел толкает молодых людей в лапы националистов и проповедников радикальных идеологий.

«Наша задача сейчас — реанимировать заводы, которые стоят. Сейчас идет осмотр, как запустить их в новом качестве. Чем больше мы возродим рабочих мест, тем больше молодежь будет ориентирована на труд — тем меньше они будут сидеть в интернете и впадать в какие-то иллюзии», — сказал мэр Херсона.

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