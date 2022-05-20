Москва, , 19:54 — REGNUM Руководство московского ЦСКА продлило контракт 35-летним российским универсальным защитником Кириллом Набабкиным до конца сезона 2022/23. Об этом 20 мая сообщили на сайте клуба.

Кирилл Набабкин Анна Джалалян

За ЦСКА Кирилл Набабкин выступает с 1 декабря 2009 года после перехода из футбольного клуба «Москва» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.

В текущем сезоне Кирилл Набабкин принял участие в восемнадцати матчах чемпионата России, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 886 минут и получил одну желтую карточку.