Херсон, 20 мая, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Всё, что есть на Херсонщине, создано до 1991 года, заявил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

Он подчеркнул, что к украинскому наследию можно отнести лишь модернизацию аэропорта.

«Если вы почитаете о Херсонщине, то обнаружите, что всё, что здесь построено — построено до 1991 года. Похвастаться можно разве что реанимацией аэропорта. А всё остальное было построено при Советском Союзе. Всё это строили люди, приехавшие со всего СССР», — сказал Кобец.