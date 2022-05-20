Вашингтон, 20 мая 2022, 20:32 — REGNUM Два агента Секретной службы США, прибывшие в Южную Корею для сопровождения президента Джо Байдена, были отправлены обратно в Соединённые Штаты после нападения на южнокорейца, совершённого ими в состоянии опьянения, сообщает 20 мая Reuters.
Как уточняется, инцидент произошел ранним утром 19 мая, накануне прибытия Джо Байдена в Сеул, возле отеля Grand Hyatt, где должен остановиться глава Белого дома.
Пресс-служба полиции района Йонгсан сообщила, что один из американских агентов был задержан после драки из-за такси. В отношении другого агента, также участвовавшего в конфликте, расследование на предмет правонарушений не проводилось.
Отмечается, что провинившиеся сотрудники Секретной службы были немедленно возвращены в США и отправлены в административный отпуск.
Напомним, президент США с 20 по 24 мая посещает Южную Корею и Японию. В Сеул он прибыл вечером 20 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден перепутал имена бывшего и нынешнего президентов Южной Кореи