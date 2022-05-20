Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Два агента Секретной службы США, прибывшие в Южную Корею для сопровождения президента Джо Байдена, были отправлены обратно в Соединённые Штаты после нападения на южнокорейца, совершённого ими в состоянии опьянения, сообщает 20 мая Reuters.

Арест Цитата: х/ф «Сделано в Америке», реж. Даг Лайман, США, 2017

Как уточняется, инцидент произошел ранним утром 19 мая, накануне прибытия Джо Байдена в Сеул, возле отеля Grand Hyatt, где должен остановиться глава Белого дома.

Пресс-служба полиции района Йонгсан сообщила, что один из американских агентов был задержан после драки из-за такси. В отношении другого агента, также участвовавшего в конфликте, расследование на предмет правонарушений не проводилось.

Отмечается, что провинившиеся сотрудники Секретной службы были немедленно возвращены в США и отправлены в административный отпуск.

Напомним, президент США с 20 по 24 мая посещает Южную Корею и Японию. В Сеул он прибыл вечером 20 мая.

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