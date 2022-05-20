Рига, , 19:48 — REGNUM

Инфляция Pixabay.com

Уровень цен в странах Прибалтики в 2022 году повышается быстрее, чем в еврозоне в целом, по многим причинам. Об этом латвийскому «Радио 4» заявил экономист местного банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

«Одна из них — у нас средний доход значительно ниже, чем в Западной Европе. Это означает, что мы большую часть своих доходов тратим на пищевые продукты, на отопление, на топливо, на электричество», — отметил он.

Именно поэтому в той же Латвии, по его словам, цены на товары первой необходимости растут быстрее, чем общий уровень цен: «У нас рост цен быстрее, доходы ниже, то есть мы больше из своих доходов тратим на основные нужды».

Еще один из факторов высокой инфляции — вкачивание в национальные экономики стран региона дополнительных денег как из фондов ЕС, так и за счет дополнительных госбюджетов. В Латвии велика не только инфляция (13%), но и бюджетный дефицит (4,8%), напомнил экономист.

По словам Аболиньша, благодаря поддержке со стороны государства, банков и фондов спрос в экономике после ковид-ограничений восстановился быстро, нопромышленность и производство за этим не успевают — это еще один из факторов, которые ускоряют рост цен.

Аболиньш также считает, что в последние несколько лет прирост зарплат в Прибалтике был довольно быстрым, а цены росли довольно медленно. «Мы видели, что зарплаты росли намного быстрее, чем цены, чем продуктивность экономики, и это создавало давление. В итоге сложилась какая-то необходимость, что нужно повышать цены», — пояснил экономист.

Не стоит забывать и про военные события на Украине, добавил он. «События на Украине все эти тенденции ускорили. Без них у нас инфляции в 13%, наверное, не было бы, но близко к 10% была бы», — сообщил латвийский экономист.