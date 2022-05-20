Рига, 20 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Полная энергонезависимость стран Евросоюза от России на период до 2030 года обойдется бюджетам этих стран в астрономическую сумму — в 300 миллиардов евро. Об этом сообщил журналист латвийского портала bb. lv Абик Элкин в статье «Последствия санкций: потребуются сотни миллиардов».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Несмотря на разногласия, всем понятно, что шестой пакет санкций Евросоюза против России будет в итоге принят. А затем дело дойдет и до седьмого и, возможно, следующих пакетов», — пишет он.

Элкин отметил, что на все это потребуются не только большие деньги, но и время. Пока же страны ЕС должны как-то попытаться справиться с последствиями санкционной войны.

Одно из самых грозных последствий, считает журналист, — рекордно высокая инфляция. Она «мучает» не только, например, страны Прибалтики, но практически все государства Евросоюза. Поэтому в Еврокомиссии сейчас обсуждается возможность продления того «режима исключения», который действовал два года ковид-ограничений.

«А именно: страны ЕС могли при формировании бюджета не соблюдать так называемые маастрихтские критерии или потолок бюджетного дефицита в размере трех процентов», — напомнил Элкин.

Если такое решение будет принято, то оно явно вызовет вздох облегчения у правительств ЕС и Латвии, которые смогут заметно увеличить расходную часть бюджета 2023 года.

Элкин отметил, что в итоге бюджетный дефицит Латвии снова вырастет, хотя страна в 2022 году уже живет с рекордным дефицитом бюджета в 4,8% от ВВП.