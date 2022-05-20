Неаполь, Италия, , 19:45 — REGNUM Как сообщает президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, каталонская «Барселона» не обращалась в «Наполи» на предмет трансфера 30-летнего центрального защитника сборной Сенегала Калиду Кулибали.

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

«“Барселона» не обращалась к нам не предмет трансфера Кулибали. Также я считаю, что «сине-гранатовые» на данный момент не имеют таких денег, чтобы выкупить футболиста», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Калиду Кулибали принял участие в 26-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми, одной результативной передачей и получил пять желтых и одну красную карточки.