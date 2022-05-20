Лос-Анджелес, США, , 19:44 — REGNUM Режиссёр Дебора Чоу, снимавшая эпизоды сериала «Оби-Ван Кеноби» на основе франшизы «Звёздные войны», сравнила будущее шоу с картинами «Логан» и «Джокер». Об этом 20 мая сообщает портал Comicbook.

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» Скриншот YouTube

«Я думаю, что больше всего меня обрадовало то, что у меня появилась возможность сделать историю, основанную на персонажах, несколько похожих — это другой тон — но что-то вроде Джокера или Логана», — сказала Чоу. Кинематографист пояснила, что речь идёт о случае, когда творец, имеющий достаточное количество времени, берёт персонажа из какой-либо франшизы и «глубже погружается в образ». «Итак, мне показалось очень интересным делать это в «Звёздных войнах», — подытожила режиссёр.

Напомним, премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus 27 мая 2022 года. В этом проекте к роли Кеноби вернётся Юэн Макгрегор, сыгравший джедая в фильмах «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999), «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002) и «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005).

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