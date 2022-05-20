Таллин, 20 мая, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года в фирмах-стартапах Эстонии работников стало на 34% больше, чем в этот же период 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе госпредприятия Startup Estonia.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Крупнейшими работодателями в этой сфере являются компании Wise (1 338 сотрудников), Bolt (1 144), Swappie (519), Veriff (386) и Starship Technologies (237). По статистике Startup Estonia, в местных стартапах работает 28% иностранцев, 5% из них были гражданами Европейского союза, 23% сотрудников приехали из-за пределов Европейского союза.

Эстонские стартапы чаще всего нанимали работников из России (441), Нигерии (300), Украины (276), Индии (152) и Бразилии (111).

Как отметил эстонский предприниматель и IT-специалист Андрей Коробейник в интервью местному порталу Tribuna. ee, по количеству так называемых «единорогов» (фирм-стартапов с оценкой как минимум в миллиард долларов США) на душу населения Эстония сегодня занимает первое место в мире. IT-сектор развивается быстро, и с каждым годом его доля в ВВП страны увеличивается.

Коробейник считает, что работников из Украины, России и Беларуси в эстонских IT-фирмах не так много, как могло бы быть: «Основная проблема — очень высокие налоги на рабочую силу в Эстонии. Работники IT-сектора на родине получают сопоставимую с эстонской зарплату из-за крайне низких налогов (тамошним фирмам они обходятся значительно дешевле)».

По его словам, в настоящий момент привлекательность Эстонии сильно выросла как для россиян, так и для украинцев, но россиянам очень сложно получить рабочую визу, а украинских мужчин из Украины не выпускают.