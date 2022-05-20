Екатеринбург, , 19:41 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев полностью оправдал доверие президента России Владимира Путина. Об этом сообщает политолог Алексей Швайгерт.

Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Это видно по нескольким направлениям. Например, если пять лет назад звучали альтернативные кандидатуры, то сейчас их не было. Это говорит о том, что у губернатора есть серьёзный политический вес, имидж, поддержка избирателей. Кроме того, если в начале губернаторского срока Евгения Куйвашева воспринимали как политика из Тюмени, то сейчас он абсолютно свой, уральский», — сказал генеральный директор Центра политических технологий.

Швайгерт добавил, что за десять лет Куйвашев сумел значительно укрепить и улучшить политическое, экономическое и социальное развитие Свердловской области. Несмотря ни на какие сложности здесь проводится важнейшая международная выставка «Иннопром», а также возводится студенческий кампус мирового уровня и развиваются особые экономические зоны. Но главное — Куйвашев сумел консолидировать город Екатеринбург и область. В этом плане была проделана огромная планомерная работа и результат есть. Во многих регионах до сих пор имеется противостояние между местной столицей и другими городами, а в Свердловской области эта проблема уже решена.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин разрешил Куйвашеву избираться на очередной губернаторский срок. Выборы намечены на сентябрь.