Херсон, Украина, , 19:42 — REGNUM Протесты, ранее отмеченные в Херсоне, не вызвали массовой поддержки населения, заявил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Вечный огонь. Херсон City. kherson. ua

«Протесты были локальными и ожидаемыми. Но они не переросли в какие-то массовые движения в городе», — сказал он.

«Да, есть несогласные. Но Херсон это город, в котором 90-95% населения говорит исключительно на русском языке. В последние годы во всех сферах — образования, медицины, юриспруденции, было засилье украинского языка, который к тому же «модернизировался на колене», клепался словами из иных языков, лишь бы оторвать людей от корней. Запрещались праздники, выделялись гранты и большие деньги, чтобы вымывать нашу культуру, нашу историю. Даже не России, а всех тех стран, которые жили вместе в Советском Союзе.

А группа грантоедов заставляла нас верить в то, что мы по жизни были бандеровцами, тогда как наследниками этих пособников Гитлера стали «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие», — добавил его помощник.

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