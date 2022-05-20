Таллин, , 19:36 — REGNUM Государственная прокуратура Эстонии предъявила обвинение в коррупции бизнесмену Хиллару Тедеру, депутату национального парламента Михаилу Корбу и входящей в правительство Центристской партии. Об этом сообщила пресс-служба госпрокуратуры страны.

Флаг Эстонии

Обвинение касается громкого дела о коррупции, которое привело в 2019 году к отставке тогдашнего правительства и генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба. Согласно обвинительному заключению, Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллина и своего однопартийца Михаила Кылварта в интересах эстонского предпринимателя Хиллара Тедера и предприятия Porto Franco.

По версии следствия, в результате оказанного влияния плата за участок городской земли для строительства подъездной дороги к парковке у расположенного в центре Таллина объекта недвижимости Porto Franco была уменьшена с 776 580 евро до 301 000 евро.

После снижения платы Тедер перечислил Центристской партии 120 000 евро, а всего он якобы пообещал пожертвовать ей до 1 млн евро.