Москва, 20 мая, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Число зарегистрированных безработных в России за неделю с 9 по 16 мая сократилось на 11 тысяч — до 679,1 тысячи человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Government.ru Татьяна Голикова

По её словам, снизилось и число работников в простое — с 148,9 тысячи до 136,1 тысячи человек, а также работников на неполной занятости — с 131 тысячи до 122,5 тысячи человек.

«Несмотря на это, необходимо продолжать тщательно анализировать ситуацию, которая складывается на рынке труда, чтобы своевременно принимать профилактические меры», — отметила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что на портале «Работа России» на сегодняшний день доступно уже более двух миллионов предложений о работе, что почти в три раза превышает численность зарегистрированных безработных граждан.