Москва, , 19:33 — REGNUM Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России, пишут СМИ.

ДДТ Марина Каширская © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шевчук 18 мая на концерте в Уфе резко высказался о российском руководстве в контексте спецоперации ВС РФ на Украине.

В связи с этим в Уфе возбудили в отношении музыканта административное дело о дискредитации ВС России. Материалы передали 20 мая в Санкт-Петербург по месту жительства Шевчука.

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