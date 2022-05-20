Москва, 20 мая, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России, пишут СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шевчук 18 мая на концерте в Уфе резко высказался о российском руководстве в контексте спецоперации ВС РФ на Украине.

В связи с этим в Уфе возбудили в отношении музыканта административное дело о дискредитации ВС России. Материалы передали 20 мая в Санкт-Петербург по месту жительства Шевчука.