Калуга, , 19:31 — REGNUM Совещание по вопросам реализации миграционной политики состоялось сегодня, 20 мая, в Калуге под председательством губернатора региона Владислава Шапши. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в заседании участвовали председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, заместитель губернатора — глава администрации губернатора области Карина Башкатова, заместители главы региона Владимир Попов, Василий Быкадоров и Константин Горобцов, руководители силовых структур, профильных министерств, ведомств и органов местного самоуправления.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша Пресс-служба правительства Калужской области

Открывая заседания, Владислав Шапша отметил: «Наш регион с экономическим потенциалом, социальной стабильностью, устойчивым характером межнациональных отношений всегда был излюбленным местом для трудовых мигрантов. Наряду с ними в экономику влились наши соотечественники, которые возвращались в страну по соответствующей госпрограмме. За 14 лет мы приняли 90 тысяч таких людей. Но со временем качественный состав стал меняться. Снизился уровень образования, ухудшилась трудовая квалификация. В числе мигрантов стали преобладать выходцы из Средней Азии. Возможность для переезда они получали, не зная толком русского языка, не уважая нашу культуру и не собираясь интегрироваться в наше общество. В прошлом году участились инциденты с их участием».

В связи с этим, напомнил Владислав Шапша, на региональном уровне были предприняты дополнительные меры. В их числе: постановление губернатора Калужской области № 46 от 11.02.2022г., которым запрещено привлекать мигрантов к трудовой деятельности в некоторых сферах экономики, приостановка участия региона в Программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию, усиление контроля за приёмом документов в Многофункциональном миграционном центре. «Отсутствие резонансных происшествий с участием мигрантов за последние три месяца свидетельствуют о правильности выбранного нами курса», — сказал Владислав Шапша.

Органами полиции проведено 1187 оперативно-фильтрационных мероприятий, в ходе которых выявлено 1685 лиц, нарушивших режим пребывания и незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Пресечено 3 054 нарушений в сфере миграции. За пределы Российской Федерации выдворены 71 и депортированы 41 иностранец. Всего с начала этого года на территории региона пресечено шесть каналов незаконной миграции, возбуждено шесть уголовных дел. Отмечается снижение преступлений, совершенных иностранными гражданами, на восемь процентов.

По словам начальника регионального УМВД России Александра Дедова, принимаемые правоохранительным блоком совместно с органами государственной власти и местного самоуправления меры позволили стабилизировать миграционную ситуацию и не допустить осложнения обстановки. Александр Дедов сообщил, что совместно с органами ЗАГС проводится проверка всех заявлений на разрешение на временное проживание в Российской Федерации в связи со вступлением в брак. Для принятия мер прокурорского реагирования и выхода с исковыми заявлениями о признании браков фиктивными направлено 155 материалов.

«Уже сейчас удалось добиться аннулирования решений заключения фиктивных браков. Я убеждён в том, что в дальнейшем должны быть приняты меры об отмене тех, решений, которые принимались вследствие заключения таких браков, прежде всего для получения гражданства. Наша цель не только выявить фиктивные браки, а устранить причину, которая привела к необоснованному получению гражданства Российской Федерации этими людьми. Эту работу надо продолжить и добиться того, чтобы лица, незаконно получившие гражданство, были его лишены», — особо подчеркнул губернатор. Отмечая слаженную работу правоохранительных органов по выявлению нарушений миграционного законодательства, Владислав Шапша заявил, что все уголовные дела необходимо довести до конца.

По информации профильных министерств, в настоящее время работодатели успешно замещают рабочие места местными кадрами, установление запрета на деятельность иностранных граждан, работающих по трудовому патенту, не имело негативных экономических последствий для региона. Согласно данным директора Многофункционального миграционного центра Александра Гладкого, в полтора раза сократили число выданных мигрантам патентов на трудовую деятельность.

Губернатор акцентировал внимание на том, что «сфера миграционного регулирования — очень чувствительная для всех тема». Несмотря на это, по его словам, проверки работодателей проводить все же необходимо. «Мы должны посмотреть, как исполняется наше решение», — пояснил глава региона. Отдельное внимание в ходе совещания было уделено ситуации в сфере миграции в Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах, в которых комплексная работа по миграционной политике имеет серьезные результаты и будет продолжена.