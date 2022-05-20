Таллин, , 19:30 — REGNUM

Армия Эстонии

Расходы госбюджета Эстонии на оборону в период с 2023 по 2026 год составят 3 млрд евро, а вместе с выделенным правительством дополнительным финансированием — 3,8 млрд евро. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на новый план гособороны, утвержденный правительством.

Подчеркивается, что почти половина бюджета будет направлена на тендеры по закупке нового вооружения. Ранее правительство решило выделить дополнительное финансирование (340 млн евро и 476 млн евро) на оборону. За эти деньги приобретут самоходные артиллерийских установок К9 и противотанковые системы (Spike, Javelin).

В ближайшие четыре года у эстонской армии должны появится системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и новые бронетранспортеры.

Также будет построена дополнительная инфраструктура для приема союзников по блоку НАТО на военной базе в Тапа (северная Эстония). На это предусмотрено 37 млн евро, а всего на развитие инфраструктуры потратят 123,35 млн евро.

Серьезное финансирование направлено на усиление ополчения «Кайтселийт», ряды которого увеличатся до 20 000 человек. 30 млн евро выделят на закупку индивидуального снаряжения, 5,2 млн евро — на обучение и 2,9 млн — на дополнительное снаряжение. Всего на закупки для «Кайтселийта» в период с 2023 по 2026 годы будет выделено 254,4 млн евро.

На повышение зарплат военных и прочие расходы на персонал выделят 813 млн евро. Дополнительное финансирование (278 млн евро) получат разведка и служба предупреждения.

Также решено, что число срочнослужащих будет увеличено до 4 000 в год.