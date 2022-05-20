Ростов-на-Дону, , 19:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома эвакуировали людей, в том числе детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 20 мая.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре на улице Королёва в экстренные службы поступило в 18:07 мск. Загорелась квартира, расположенная на 12 этаже. Спасатели эвакуировали 33 жильца, в том числе четверо детей. Пожар был ликвидирован на площади 60 кв. метров примерно за 40 минут.

На месте пожара обнаружен погибший. Личность и пол устанавливается. На месте происшествия работали 12 техники и 48 человек. Причина пожара выясняется.