Ново-Огарево, Московская область, 20 мая, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал достойной ситуацию с рядом фундаментальных показателей в Свердловской области. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Имею в виду сохранение объёмов промышленного производства, увеличение объёмов строительства в целом, исполнение бюджета профицитное, уровень финансовой самообеспеченности хороший — выше, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в целом по стране», — сказал глава государства.

Он добавил, что на всё это Куйвашев обращал в последние годы особое внимание, и результаты в целом достигнуты. Однако президент добавил, что есть и проблемы, и предложил поговорить о них.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин согласовал выдвижение Куйвашева на очередной губернаторский срок. Выборы состоятся в сентябре. Евгений Владимирович возглавляет регион с мая 2012 года.