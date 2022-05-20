Курск, , 19:24 — REGNUM Вертолет санавиации Курской областной многопрофильной клинической больницы 19 мая эвакуировал из Хомутовского района 37-летнего мужчину, пострадавшего от укуса ядовитой змеи. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Ядовитая змея

Пациент поступил в районную больницу вечером в бессознательном состоянии, с критически низким давлением. В 20:00 на помощь больному на вертолете вылетела бригада медиков Курской областной больницы.

Анестезиолог-реаниматолог на месте провел инфузионную терапию, стабилизировал состояние больного для медицинской эвакуации. В 23:00 пострадавшего на вертолете доставили в отделение токсикологии Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения.