Курск, , 19:19 — REGNUM В Курской области последние звонки в приграничных районах пройдут в режиме онлайн из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

В онлайн-режиме пройдут последние звонки во всех школах Глушковского района, в Локотской школе Рыльского района, Кондратовской и Озерковской школах Беловского района, Троицкой и Викторовской школах Кореневского района.

В Хомутовской, Калиновской и Ольховской средних школах линейка состоится в очном формате лишь для выпускников 9-х и 11-х классов. Только для учеников выпускных классов мероприятие планируют провести в остальных школах Кореневского района.