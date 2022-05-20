Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит VII Международный фестиваль народной песни «Добровидение».

Поль Деларош, 1838 г. Петр I

История фестиваля началась в 2016 году. Начало ему положили Герой Советского Союза, космонавт Валентина Терешкова, Народный артист СССР, Герой Труда РФ Иосиф Кобзон (1937–2018 гг.) и депутат Госдумы РФ Олег Нилов («Справедивая Россия — За правду»).

За время своего существования фестиваль вырос из небольшого фольклорного мероприятия в крупное международное событие, объединяющее сотни народных коллективов и исполнителей со всех регионов нашей страны, а также артистов из Азербайджана, Дагестана, Грузии, Армении, Молдовы и других стран.

В 2022 году фестиваль проходит на территории Петропавловской крепости, в Государственной академической капелле, в ЦПКиО и КСК «Сибур Арена». Также участники фестиваля дали концерты для военнослужащих, проходящих лечение в Военно-медицинской академии им. С. Н. Кирова и в ФГКУ «422 военный госпиталь» МО РФ.

Фестиваль «Добровидение» стартовал 20 мая в Петербурге с полуденным выстрелом из пушки в Петропавловской крепости. Мероприятия фестиваля начались с прибытия к Комендантской пристани ботика Петра I с императором на борту.

350-летие со дня рождения основателя Санкт-Петербурга этом году широко отмечается в городе. Согласно указу императора, зачитанному прямо на пристани, «фестивалю «Добровидение» седьмой раз было повелеваемо быть, «люду простому петь, гулять и танцевать зело, да веселиться без огляду».

На Соборной площади сводный хор, состоящий из нескольких сотен участников фестиваля, под аккомпанемент карильона Петропавловского собора исполнил русскую народную песню «Матушка Россия».

Продолжил программу концерт в Атриуме Комендантского дома, в котором приняли участие эстрадно-фольклорный ансамбль «Сявал» из Чувашии, ансамбль «Сказ» им. Виталия Румянцева из Пскова, народный фольклорный коллектив «Кылынhах» из Якутии и другие артисты.

Параллельно концерту в Атриуме на пяти открытых площадках, расположенных на территории Петропавловской крепости, ансамбли из самых разных уголков РФ радовали зрителей своими выступлениями.

Символично, что именно сегодня глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ об учреждении в республики Дня песни, который ежегодно будет отмечаться в регионе 21 мая. Это стало своеобразным подарком фестивалю и, конечно, исполнителям из Якутии, принимающим участие в «Добровидении».

Впервые в рамках фестиваля совместно с партнером ОАО «РЖД» был реализован проект «Добропоезд», главным участником которого стал легендарный российский коллектив — Государственный академический Омский русский народный хор. По пути следования поезда 013Н, следующего из Омска в Санкт-Петербург, коллектив выступил на железнодорожных перронах в Омске, Тюмени и Кирове. Для всех желающих артисты хора исполнили номера, которые вошли в концертную программу фестиваля «Добровидения».

Завершится фестиваль «Добровидение» 21 мая большим гала-концертом в КСК «Сибур Арена», который начнется в 17 часов. Программу гала-концерта украсят такие именитые коллективы, как Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Также зрители смогут увидеть на сцене «Сибур Арены» Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени В. Морозова «Асъя кыа», ансамбль народной песни «Вечерки» из Алтайского края, постоянного участника фестиваля петербургский ансамбль «Пташица». Снова выступят в Санкт-Петербурге Макка Межиева, фольклорный ансамбль Чувашской государственной филармонии «Сявал», «Играй, гармонь любимая!» и лучшие гармонисты России, в числе которых Юрий Щербаков и Валерий Семин, а также ансамбль «Частушка» имени Геннадия Заволокина.

В этом году на «Добровидении» выступит финалистка шоу «Голос. Дети» Вероника Сыромля, а также победители проекта «Голос» Пётр Захаров и иеромонах Фотий. Наталья Качура исполнит песню «Донбасс за нами», популярность которой сегодня растет с каждым днем.

Фестиваль проходит при поддержке ПАО «Газпром», ОАО «РЖД» и АО «Россельхозбанк». Главный информационный партнер — телеканал «Санкт-Петербург».

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