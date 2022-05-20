Дортмунд, Германия, 20 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. 20 мая пресс-служба дортмундской «Боруссии» объявила об уходе главного тренера Марко Розе с поста наставника клуба. Такое решение руководства «шмелей» было принято в связи с результатами клуба по итогам сезона.

«Боруссия» (Дортмунд)

После 34-х сыгранных туров немецкой Бундеслиги 2021/22 «Боруссия», одержав 22 победы, потерпев 9 поражений и набрав 69 очков, заняла второе место в турнирной таблице чемпионата.

Из Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «шмели» вылетели на групповой стадии, заняв предпоследнее третье место в группе с «Аяксом», «Спортингом» и «Бешикташем».

45-летний немецкий специалист Марко Розе возглавлял «Боруссию» с 1 июля 2021 года после ухода из менхенгладбахской «Боруссии».