София, 20 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии одобрил создание аналитического подразделения (АП), сотрудники которого будут заниматься мониторингом контента средств массовой информации, а также социальных сетей. Об этом 20 мая сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, формально новая структура будет подчиняться министерству электронного правительства (МЭП), однако будет располагать собственными расширенными полномочиями. По словам главы МЭП Божидара Боянова, АП «станет не регулировать, а отслеживать случаи дезинформации в интернете».

Божидар Боянов «Впоследствии мы будем совместными усилиями блокировать опасные для интересов нашей страны и откровенно лживые публикации».

Помимо прочего, Боянов не исключил, что указанная организация сможет противостоять DDos-атакам на государственные сайты.

Напомним, в ходе недавнего заседания Совмина премьер-министр Болгарии Кирил Петков высказался за создание единой государственной структуры по противодействию преступлениям в электронно сфере и борьбе с распространением заведомо неправдивых сведений.