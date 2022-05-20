Москва, , 19:03 — REGNUM 20 мая на официальном сайте московского ЦСКА объявили, что 19-летний российский нападающий Егор Ушаков заключил с «красно-синими» новое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/26.

ФК ЦСКА

В текущем сезоне Егор Ушаков принял участие в семи матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота подмосковных «Химок».

На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с 31-летним полузащитником Аланом Дзагоевым о досрочном расторжении контракта.