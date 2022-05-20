Нью-Йорк, США, 20 мая, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Создатели сериала «Очень странные дела» уточнили информацию о том, сколько эпизодов будет в первой и второй части четвёртого сезона шоу. Об этом 20 мая сообщает портал TVLine.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Потоковый сервис Netflix 27 мая 2022 года выложит на своём сайте семь эпизодов в рамках первой части четвёртого сезона. Оставшиеся две серии (очередное продолжение «Очень странных дел» будет состоять из девяти эпизодов) онлайн-кинотеатр начнёт показывать 1 июля 2022-го.

Отметим, что ещё в феврале 2022 года создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы объявили, что четвёртый сезон «Очень странных дел» будет разделён на две части. Тогда продюсеры сообщили, что продолжение шоу снималось на основе сценария из более, чем 800 страниц.