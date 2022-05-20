Южноуральск, Челябинская область, 20 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области ученик пятого класса пережил клиническую смерть. Об этом пишут СМИ.

(сс) UNMEER Медик

По информации Накануне. Ru, мальчик ударился головой об пол в коридоре школы. Учитель ОБЖ спас его. Он сделал сердечно-лёгочную реанимацию и сумел привести ученика в сознании.

Затем школьника передали медикам. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из челябинских школ умерла девятилетняя девочка.