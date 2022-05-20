Бор, Нижегородская область, 20 мая 2022, 18:53 — REGNUM Административное дело возбудила прокуратура Нижегородской области после выявления нарушений в работе ООО «Тепличный Комбинат Нижегородский» на Бору. Об этом написали NewsNN 20 мая.
По данным издания, специалисты Ростехнадзора ранее выявляли несколько серьезных недочетов. Проверка прокуратуры зафиксировала аналогичные нарушения.
»В частности, у предприятия не было лицензии на использование газовой сети, а оборудование не было внесено в реестр опасных производственных объектов. Кроме того, ответственный за эксплуатацию сети не был аттестован. Прокуратурой было внесено представление директору борского предприятия и возбуждено дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности», — сообщили в издании.