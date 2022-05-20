Бор, Нижегородская область, 20 мая, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Административное дело возбудила прокуратура Нижегородской области после выявления нарушений в работе ООО «Тепличный Комбинат Нижегородский» на Бору. Об этом написали NewsNN 20 мая.

Эмблема Ростехнадзора

По данным издания, специалисты Ростехнадзора ранее выявляли несколько серьезных недочетов. Проверка прокуратуры зафиксировала аналогичные нарушения.

»В частности, у предприятия не было лицензии на использование газовой сети, а оборудование не было внесено в реестр опасных производственных объектов. Кроме того, ответственный за эксплуатацию сети не был аттестован. Прокуратурой было внесено представление директору борского предприятия и возбуждено дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности», — сообщили в издании.