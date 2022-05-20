Москва, 20 мая, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В пятницу, 20 мая, в Луганске начал работу штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. На базе штаба будет проходить координация волонтеров и гуманитарных грузов, а также запуск социальных проектов из России. Стать волонтером можно на сайте акции мывместе. рф.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ в Луганске — это второй штаб #МЫВМЕСТЕ, который появился на Донбассе. Первый — в начале мая волонтеры акции открыли в Донецке. Штабы становятся центрами оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Мы продолжаем создавать на Донбассе все условия, чтобы местные жители, которые нуждаются в помощи, могли беспрепятственно ее получить. Благодаря нашему новому штабу #МЫВМЕСТЕ теперь это можно сделать и в Луганской народной республике. А недавно мы открыли штаб в Донецке — буквально за 2 недели помощь получило несколько тысяч жителей ДНР. Уверен, что в Луганске полезный эффект от нашей инициативы будет таким же сильным. Волонтеры окажут гражданам республики всестороннюю поддержку. От передачи вещей и продуктов, до работ по сохранению памятников и организации гуманитарных миссий», — отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ Артем Метелев .

Сейчас в работу луганского штаба вовлечено 35 волонтеров. В их основные задачи входит: выдача гуманитарной помощи; психологическая и юридическая помощь; помощь раненым беженцам, военнослужащим и медикам в медучреждениях; передача посылок из дружественных стран; поиск близких родственников; организация деятельности НКО; запуск социальных и гражданских проектов; организация донорства крови; тренинги и мастер-классы по волонтерству и благотворительности; организация досуга для детей.

В числе приоритетных задач на ближайшее время — помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детей в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», реализация образовательных программ для представителей волонтерского сообщества ЛНР и совместных проектов с местными НКО. Но первостепенная — организация гуманитарных миссий «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом».

Совместно с Ассоциацией волонтерских центров штабы координируют гуманитарные миссии, в рамках которых на Донбасс будут направляться волонтеры из числа врачей, учителей, психологов, строителей и других специалистов под потребности территорий.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Ассоциация волонтерских центров разработали проект порядка отбора и подготовки волонтеров для ДНР и ЛНР. Согласно документу, срок предполагаемой поездки в ДНР или ЛНР составит не более 40 дней. Участником миссии может стать гражданин России старше 18 лет с опытом волонтерской деятельности более двух лет. Подходящим кандидатам предложат пройти тестирование и индивидуальное собеседование, где будут даны оценки уровням мотивации, ответственности и стрессоустойчивости. В ходе индивидуального собеседования специалистами зададут вопросы о профильном образовании и опыте работы. Потенциальные волонтеры получат представления о деятельности на онлайн-курсе по организации гуманитарных миссий. Отобранные волонтеры пройдут предварительное обучение, включающее теоретическую и практическую части, а также ознакомительный курс уже на месте проведения гуманитарной миссии. Только после этого добровольцы приступят к выполнению задач миссии в соответствии ‎с планом.

Также в ближайшее время представители штаба запустят горячую линию, с помощью которых волонтеры будут консультировать граждан по вопросам получения помощи, эвакуации, восстановления документов и другим.

«Открытие в Луганской народной республике штаба #МЫВМЕСТЕ является важным шагом для объединения волонтерских усилий России и Донбасса с целью эффективного оказания помощи пострадавшим людям. Это в очередной раз доказывает, что Донбасс и Россия едины, и вместе мы обязательно придем к нашей общей цели — миру!», — поделилась руководитель луганского штаба #МЫВМЕСТЕ Полина Филипенко .

Почетными гостями церемонии открытия штаба стали министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров и заместитель председателя Правительства республики Анна Тодорова.

Оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ объединили свои усилия для оказания помощи эвакуированным гражданам 19 февраля 2022 года. К деятельности штабов уже присоединились больше 70 тыс. волонтеров, помощь получили более 100 тыс. жителей. Ежедневно волонтеры #МЫВМЕСТЕ проводят анимационные программы в пунктах временного размещения, организовывают праздники в дни рождения детей, помогают школьникам в освоении учебной программы, формируют и раздают гуманитарную помощь, собирают вакансии для трудоустройства граждан, помогают приютам и зоопаркам на территории ЛДНР.