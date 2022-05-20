Ливерпуль, Великобритания, , 18:50 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп подтвердил информацию, что 27-летний центрфорвард сборной Бельгии по футболу Дивок Ориги покинет клуб после завершения сезона.

Юрген Клопп Liverpoolfc.com

«Я ожидаю, что с Дивоком попрощаются по-особенному. Для меня он всегда будет легендой «Ливерпуля», и мне было очень приятно работать с ним. Он один из самых важных игроков, которые у меня когда-либо были. Куда бы он ни пошел, он добьется успеха, 100 процентов», — цитирует Клоппа издание Sky Sports.

В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в восемнадцати матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 29 июля 2014 года после перехода из «Лилля» за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.