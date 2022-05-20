Липецк, 20 мая, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Компания «Йокохама» намерена постепенно возобновить производство автомобильных шин с начала июня. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

kurtbecker1 Шина

Завод находится в простое с конца марта. Сотрудники предприятия получают 2/3 средней зарплаты. Остановку производства объясняли проблемами с поставкой сырья. С начала июня на заводе планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая на предприятии ожидают поступление каучука. Выходить из простоя будут постепенно. Сотрудникам обещают полностью выплачивать зарплату независимо от того, привлечены они к работе или нет.

Представители компании заверили руководство региона, что причина вынужденной остановки заключается только в нехватке сырья и абсолютно не связана с политическими факторами.