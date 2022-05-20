Москва, 20 мая, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Вандалы, осквернившие монументы советским воинам в Словакии, осмелели на волне разгула неонацизма на Украине и поощрения её странами Запада, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой от 20 мая.

МИД России Мария Захарова

Российский дипломат выразила глубокое возмущение очередными актами вандализма в отношении монументов советским воинам в Словакии: 13 мая это произошло в городе Пьештяны, ещё через три дня — в городе Попрад.

Заявив, что европейцы фактически поощряют разгул неонацизма и что это видно на примере отношения к происходящему на Украине, Захарова заявила: не удивительно, что вандалы в Словакии нанесли на памятник в Пьештянах нацистский символ «волчий крюк», использовавшийся эсэсовцами из 2-й танковой дивизии «Рейх» и голландской 34-й добровольческой пехотной дивизии «Ландсторм Недерланд».

Она напомнила, что этот знак является сегодня «визитной карточкой» украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уличённого в многочисленных преступлениях против мирных жителей Донбасса.

Мария Захарова «Однозначно расцениваем эти акты вандализма как противоправные и аморальные, оскорбляющие память не только советских воинов, но и словацких партизан — участников антифашистского сопротивления, всех, кто сражался с нацизмом».

Она также добавила, что эта война с памятниками является следствием развернутой в Словакии «разнузданной русофобской кампании». Власти страны «пытаются игнорировать и замолчать тот факт, что подавляющее большинство словацких граждан чтит память советских воинов, павших в борьбе с нацизмом».