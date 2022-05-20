Херсон, 20 мая, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Решая вопрос о будущем Херсона, надо помнить о прошлом единого советского народа, заявил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Фото из телеграм-канала Михаила Развозжаева Севастопольцы подняли Знамя Победы в Херсоне

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста о наличии в городе сторонников возвращения Херсона под управление Украины.

«Это не мне решать. Пусть решает население. При поддержке России, тех мероприятиях, которые будут осуществляться в пользу населения, наверное, оно посмотрит на это как-то с другой стороны», — сказал Кобец.

«Специальные срезы я не делал, но как знаю по себе… я разделяю те принципы, которыми мы жили всю жизнь, считая себя единым советским народом. А то, что пошло всё дробиться… что пишут в интернете… надо уважать старшее поколение, тех людей, которые завоевали эту свободу. 9 мая было показательно, что очень многие люди почтили память погибших, наших дедов и прадедов. Мы должны помнить, благодаря кому мы живем», — добавил он.

«Народ, который не хочет помнить свою историю, — не имеет будущего», — напомнил Александр Кобец.